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Telefon hırsızı yakayı ele verdi

Lefkoşa’da telefon çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Ağustos 2020 Cuma 14:31
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Telefon hırsızı yakayı ele verdi

Lefkoşa’da telefon çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı M.S'nin sirkat suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 13.08.2020 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi'nde faaliyet gösteren Taşcell isimli telefon satış mağazasına müşteri olarak gelen zanlı Mohammad M.S'nin dükkân içerisindeki reyon üzerinde kendisine tanıtım maksatlı verilen 2000 TL değerindeki Iphone 7 marka cep telefonunu alıp sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını ve sirkat ettiği cep telefonu tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, aynı gün zanlı işlemiş olduğu suçla ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini anlattı. 

Polis, zanlının 13.06.2020 tarihinde benzeri bir hırsızlık suçundan dolayı Lefkoşa Kaza mahkemesine çıkarıldığını ve 322/2026 teminata bağlandığını söyledi.

Polis, zanlının aktif üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, ilerde görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak için mahkeme tarafından uygun görülen bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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