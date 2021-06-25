Telefon hırsızları mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Z.U.H ve S.A mahkeme huzurun a çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgün Topkayalı, olguları aktardı.

Polis, zanlıların ikametgahtan sirkat suçuyla methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 23.06.2021 tarihinde bir kişinin evinden çalınan iki telefonla ilgili zanlıların Girne’de çalıntı telefonlardan birini satarken tespit edildiğini anlattı.

Polis, çalıntı diğer telefonun arandığını belirtti.

Polis, bu bağlamda zanlıların serbest kalması aranan emarelere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.