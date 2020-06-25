"Telefon kayıtları incelenmeli"

Ada Basını Haber sitesinde dün çıkan bir haber kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Kişiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi konusuna dikkat çekilen haberde, Tibuk’a bilgi sızdırıldığı iddia edildi

YAYINDA HAKARET ETMİŞTİ, TÜRKİYE’DE SORUŞTURMA AÇILDI…

Ada Basını Haber sitesinin haberine göre, “Geçtiğimiz aylarda kendine ait televizyon kanalında FETÖ terör örgütünü öven, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise hakaret eden Merit Oteller Grubu Sahibi Besim Tibuk hakkında Türkiye’de terör örgütüne destek ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Hatta yaşanılan bu olaydan sonra TV kanalı da Türk-Sat’tan atılmıştı” bilgileri paylaşıldı.

ALBAY, TİBUK’A BİLGİ SIZDIRDI MI?...

Haberde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise FETÖ’nün terör örgütü listesinde olmasına rağmen Besim Tibuk hakkında dava açılmaması Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Tezel’in mevkisinden dolayı Tibuk’a bilgi sızdırıp sızdırmadığı, ikili arasındaki derin ilişkiden dolayı KKTC’de FETÖ’den aranan kişilerin listesini verip vermediği sorgulanıyor” ibareleri kullanılarak ikili arasındaki ilişkinin boyutu hakkında soru işaretleri yer alıyor.

KARIŞIK İLİŞKİLER SARMALI MI?…

Ada Basını haberinde FETÖ’den aranan birçok kişi aniden adadan ayrılmasına vurgu yapılarak, “Yine Tezel’in, özellikle Besim Tibuk’un oğlu Murat Tibuk ve Merit Royal Gazino Müdürü Murat Yılmaz ile sürekli bağlantıda olduğu belirtilirken, üçlü arasındaki telefon kayıtlarının araştırıldığı takdirde çok önemli bilgilerin ortaya çıkacağını ifade eden kaynağımız, “Polis mutlaka bu üç kişi arasında geçen konuşma kayıtlarını incelemeli” dedi” ifadeleri ile kişiler arasındaki ilişkinin incelenmesi konusuna dikkat çekildi.