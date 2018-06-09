Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

Telefon kayıtları satıcıyı da ele verdi

Narkotik ekiplerinin önceki gün bir pansiyonda yaptığı baskının ardından 9 gram uyuşturucu ile bağlantılı ikisi Rus, üç Nijeryalı toplam 5 kişi hakkındaki soruşturma derinleştirildi

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:05
Telefon kayıtları satıcıyı da ele verdi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Narkotik Şube ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Iurii Dudarkov , Dimitru Skvortsov, Abel Basaula Mvula, Ngore Yolama Guerschom ve Victory Ebien Ana aleyhindeki soruşturmasını genişletti.

Polis, alınan 2 günlük sürede çok sayıda kişinin ifadesine başvururken zanlıların cep telefonunda birçok konuşma tespit etti.

Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek 4’er gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Uyuşturucuyu satan şahıs aranıyor

banner39
Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, Girne’de faaliyet gösteren bir pansiyonda önceki gün 16.40 ve 17.20 saatleri arasında başlayan operasyonun gece geç saatlerde tamamlandığını söyledi.

Gerçekleşen operasyonda toplam 9 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydeden Duman, yapılan sorgulamada zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde birbirlerini ele verdiklerini kaydetti.

15 gramı satan aranıyor

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Barış Duman, 1 Haziran tarihinde Girne’de zanlılara 15 gram uyuşturucu madde satan bir şahsın zanlılar Ngore Yolama Guerschom ve Victory Ebien Ana’nın cep telefonunda çok sayıda görüşme yaptıklarını tespit ettiklerini kaydetti.

Uyuşturucu alışverişinin yapıldığı bölgede, kamera görüntüleri tespit ettiklerini ifade eden Duman, çıkacak sonuçlara göre yeni tutuklamaların gündemde olduğunu belirterek zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
umit tekin 2018-06-09 13:19:22

Iste KKTC yi niye cok sevdikleri belli. Cunku ekonomisi kotu olan,hayat pahaliligi deseniz taban yapmis .Gercekleri konusmak gerekirse bu adaya gelmelerinin en buyuk nedeni kirli isler yapmak.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak
Yüksel Çelebi Lavinium Sitesi’ne giriş çıkış düzenlemesi yapılacağını söyledi
Yüksel Çelebi Lavinium Sitesi’ne giriş çıkış düzenlemesi yapılacağını söyledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim