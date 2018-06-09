Telefon kayıtları satıcıyı da ele verdi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Narkotik Şube ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Iurii Dudarkov , Dimitru Skvortsov, Abel Basaula Mvula, Ngore Yolama Guerschom ve Victory Ebien Ana aleyhindeki soruşturmasını genişletti.

Polis, alınan 2 günlük sürede çok sayıda kişinin ifadesine başvururken zanlıların cep telefonunda birçok konuşma tespit etti.

Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek 4’er gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Uyuşturucuyu satan şahıs aranıyor

Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, Girne’de faaliyet gösteren bir pansiyonda önceki gün 16.40 ve 17.20 saatleri arasında başlayan operasyonun gece geç saatlerde tamamlandığını söyledi.

Gerçekleşen operasyonda toplam 9 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydeden Duman, yapılan sorgulamada zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde birbirlerini ele verdiklerini kaydetti.

15 gramı satan aranıyor

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Barış Duman, 1 Haziran tarihinde Girne’de zanlılara 15 gram uyuşturucu madde satan bir şahsın zanlılar Ngore Yolama Guerschom ve Victory Ebien Ana’nın cep telefonunda çok sayıda görüşme yaptıklarını tespit ettiklerini kaydetti.

Uyuşturucu alışverişinin yapıldığı bölgede, kamera görüntüleri tespit ettiklerini ifade eden Duman, çıkacak sonuçlara göre yeni tutuklamaların gündemde olduğunu belirterek zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.