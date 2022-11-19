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Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, bugün, Lapta ve Karşıyaka  santrallerinden  hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacağını duyurdu.

19 Kasım 2022 Cumartesi 09:28
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Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak



Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Karşıyaka-Lapta arasında  bulunan  fiber  optik  kabloda  yol  yapımı  çalışmasından  dolayı meydana gelen hasarı gidermek amacı ile 19/11/2022 Cumartesi günü  saat 09:00-12:30 arası çalışma yapılacaktır. Yapılacak  olan çalışma esnasında  Lapta ve Karşıyaka   santrallerinden  hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak  olan  kesintiden  dolayı  abonelerimizden  anlayış  bekler  gerekli  tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz” denildi.

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