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Telefondan akıllı olun

Akıllı telefon bağımlılığı öyle bir hal aldı ki, bir İngiliz sonunda buna karşı bir kitap yazdı: “Telefonunuzdan nasıl ayrılırsınız: 30 günde hayatınızı geri alma planı”

23 Ocak 2018 Salı 10:29
Telefondan akıllı olun
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Catherine Price imzalı kitapta, araştırmalara göre sadece İngiltere’de yetişkinlerin günde ortalama 33, 20 yaş altı gençlerin ise tam 90 kez cep telefonlarına baktığı yer aldı. Akıllı telefonda fazla vakit geçirmenin hafızaya, derin düşünmeye ve odaklanmaya zararı olduğuna dair araştırmalara da işaret edilen kitapta, akıllı telefonların obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye yol açabildiği vurgulandı. Kitapta, akıllı telefon bağımlılığından kurtulma önerileri ise şöyle sıralandı:

–  Yattığınız odada akıllı telefon bulundurmamak. Böylece ne yatmadan önce ne kalktıktan sonra telefonla vakit geçirmezsiniz. Alarm için bir çalar saat almak.

– Haftada bir gün akıllı telefonunuzu tamamen kapalı tutmak.

– Gün içinde yarım ile 1 saat arası akıllı telefon olmadan vakit geçirmek.

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