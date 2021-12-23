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Telefonları çaldı, ülkeden kaçarken yakalandı

19 yaşındaki telefon hırsızı Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı....

23 Aralık 2021 Perşembe 15:24
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Telefonları çaldı, ülkeden kaçarken yakalandı
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Polisten yaşanan olayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

22.12.2021 tarihinde, 03:45 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren telefon satışı yapan bir işyerinin giriş kapısı hasara uğratılarak açılmış ve işyeri içerisinde muhafaza edilmekte olan toplam değerleri 10.295 ABD Doları olan muhtelif markalardaki 36 adet cep telefonu çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-19), Ercan Havalimanında yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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