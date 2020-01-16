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Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelere uyarı

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 30 Kasım’a kadar olan borçlarını en geç yarın kapatmalarını istedi

16 Ocak 2020 Perşembe 15:20
Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelere uyarı

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin  30 Kasım 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç  yarın kapatmaları gerektiği, aksi takdirde ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği bildirildi.
Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca   Haziran  2019 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin  iptal edileceği de ifade edildi.
Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon  Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Telekomünikasyon
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