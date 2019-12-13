Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...

Telekomünikasyon Dairesi’nden Duyuru

13 Aralık 2019 Cuma 20:32
Telekomünikasyon Dairesi’nden Duyuru

Karpaz’da bazı bölgelerin telefonları yarın 10.00 - 13.00 saatleri arası kesik olacak

İskele - Mehmetçik santralleri arasında fiber optik kabloda iyileştirme çalışmaları yapılacağından yarın ses ve data haberleşmesinin kesintiye uğrayacağı bildirildi.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı açıklamada, Mehmetçik, Büyükkonuk, Bafra, Ziyamet, Kaleburnu, Yenierenköy ve Karpaz santral merkezlerinde ve civarı yerleşim alanlarında ses ve data haberleşmesinin yarın 10.00 - 13.00 saatleri arasında sağlanamayacağını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Telekomünikasyon DairesiTelefon KesintisiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KUŞKOR, sadece Kıbrıs'a özgü yeni bir kuş türü bulunduğunu açıkladı
KUŞKOR, sadece Kıbrıs'a özgü yeni bir kuş türü bulunduğunu açıkladı
Ayşe Şimşek, yaşamını yitirdi
Ayşe Şimşek, yaşamını yitirdi
Şırınga çikolatalar toplatılıyor
Şırınga çikolatalar toplatılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim