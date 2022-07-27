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Telsim ve GİKAD, Kıbrıs’ın Cevherleri Projesi’nin tanıtımını yapıyor

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Telsim işbirliğinde hayat bulan “Kıbrıs’ın Cevherleri” projesinin tanıtımı 4 Ağustos’da yapılıyor.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:25
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Telsim ve GİKAD, Kıbrıs’ın Cevherleri Projesi’nin tanıtımını yapıyor
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GİKAD ve Telsim işbirliğinde hayat bulan Kıbrıs’ın Cevherleri Projesi tanıtımı için geri sayım başladı. 4 Ağustos Perşembe, saat 17.30’da, Acapulco Hotel’de gerçekleşecek lansmanda, proje kapsamında çekilen kısa filmlerin gösterimi yapılacak.


PROJE TANITIMINA, AZERBAYCANDA QADIN SAHIBKARLIĞININ İNKIŞAFI ASSOSIASIYASI (AQSİA) KATILIYOR


Azerbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası (AQSİA) 16 kişilik heyet ile 2-9 Ağustos 2022 tarihlerinde GİKAD özelinde KKTC’ye ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, heyet GİKAD Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmeler yaparak iş birliği içerisinde çalışılacak konuları istişare edecek, başta KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a ve Eşi Sayın Sibel Tatar’a olmak üzere çeşitli resmi ziyaretler de bulunacaktır.
AQSİA Heyeti 4 Ağustos 2022, Perşembe günü, “Kıbrıs’ın Cevherleri Kısa Filmler Projesi kapsamındaki, Lapta, Büyükkonuk, Serdarlı, Güzelyurt ve Lefke Kısa Filmleri Basın Gösterimi” etkinliğine de katılacak.
Serdarlı, Lapta, Büyükkonuk, Lefke-Güzelyurt bölgelerinde çekilen kısa filmlerde, bölgelerin kültürünü yansıtan el işleri ve kültürel yemeklerin yanısıra bölgelerdeki tarihi yerler de kayda alındı. Kısa filmlerle, bölge kadınlarının başarı hikayeleri anlatıldı ve bu sayede üreten kadınların görünürlüğünü artıracak ve girişimcilik hayalleri kuran kadınlara ilham verecek çok değerli bir dijital bellek oluşturuldu.
 
KISA FİLMLER HEM YURT İÇİ HEM DE YURT IŞINDA GÖSTERİLECEK


Hazırlanan kısa filmler sayesinde, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan topluma kattıkları resmediliyor, farklı bölgelerin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri sergileniyor. Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden ilham veren kadınların hikayelerinin, gerek sosyal medyadan gerekse yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinde tanıtılması planlanıyor.
Yenierenköy’den Meserya’ya, Lefke’den Tatlısu’ya, Lapta’dan İskele’ye, Akova’dan Lefkoşa’ya ve Girne’den Mağusa bölgelerine uzanacak projede, girişimci kadınların hem yurt içinde hem de yurt dışında görünürlülüğü sağlanacak.
Kıbrıs’ın Cevherleri projesi ile, Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren kadınların, hayatın getirdiği zorluklara ve engellere rağmen başarıyı nasıl yakaladıklarının hikayesini, bölgenin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini de yansıtarak, görünürlüklerini artırıp, kadınlara ilham vererek girişimciliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar DerneğiiGİKADKıbrısın CevherleriTelsim
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