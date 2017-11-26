Telsiz: “İşten atılmamak için sustum”

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; 2006 Yılında Yakın Doğu Üniversitesinde temizlik bölümünde meydancı olarak işe başlayan Hasan Telsiz, haksızlığa uğrayarak işten çıkarıldığını savundu.

2015’e kadar çalıştığı bölümde hiçbir sorun olmadığını anlatan Telsiz, “2015’de Meydancı ve Bahçıvan bölümlerini birleştirdiler ve başımıza bir ustabaşı koydular, bu ustabaşı da yanına 7-8 kişini alarak yolsuzluk yaptı. Bunu da ben ortaya çıkardım ve ilk etapta Suat Günsel’in kızına birinin aracılığı ile haber yollayarak ilettim. Olay YDÜ Genel Müdürüne gidince de beni yanına çağırarak olayı ispatlayamazsan işten atacağını söyledi, bende ispatladım. Hırsızlık yapan ustabaşı işten atıldı, fakat bu işe ortak olan diğer çalışanlar hala işte çalışmakta ve onlar durduğu halde ben işten çıkarıldım” dedi.

“Ayda en az 10 bin TL’yi yolsuzlukla kazandılar”

Ustabaşı ve personelin haksız para kazanarak yolsuzluk yaptıklarını iddia eden Telsiz; “Ustabaşı personeli mesai yapar gibi göstererek her 15 günde 5-6 bin TL para çaldı. Kısacası ayda en azından 10 bin TL parayı yolsuzlukla kazanırdı” diye konuştu.

“Yolsuzluk hala devam ediyor”

Telsiz, iddialarına şu şekilde devam etti; Sayın Suat Günsel’e buradan sizin aracılığınızla çağrı yapmak ve olayı anlatmak istedim. Yolsuzluğu ortaya çıkardığım halde, yolsuzlukta adı geçmeyen benim 2017 Mayıs aynıda işten çıkartılmamın hesabını sormasını istiyorum. Bugün hala orada yolsuzluk devam etmekte olduğunu da söylemek ve bu işe karışan personelin, mühendisin, şu anki ustabaşının da bu yolsuzluktan haberi var.”

“İşten atılmamak için sustum”

Girne hastanesi inşaatından düştüğünü ve hala kolunda düşmeden dolayı sorun olduğunu da anlatan Telsiz, “Yetkililer ise bunun iş kazası olduğunu inkâr ederek, üç kuruş para vererek beni susturdular bende işten atılmayım diye sesimi çıkarmadım. Açıklama olarak da bana Girne Hastanesinin YDÜ’ye bağlı olmadığını söylediler. İşten atıldıktan sonra da Genel Müdür benim izin parama el koyarak, paramı ödemedi” şeklinde konuştu.