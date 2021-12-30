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Temas Takip sistemi çöktü, büyük kaos yaşanıyor

Pozitif çıkan hastaların aranması hastaneye ulaşımı ve temaslıların izole edilmesi için görev yapan temas takip sistemi çöktü.

30 Aralık 2021 Perşembe 17:26
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Temas Takip sistemi çöktü, büyük kaos yaşanıyor
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3 günde 700 pozitif hastaya rastlanırken yalnızca 300 civarında hasta ve temaslılarına ulaşılabildi.

Yoğunluk nedeniyle pozitif hastalara ve temaslılarına ulaşılamadığı, ulaşılamayan pozitif hasta sayısının bugünkü hastalarla birlikte 500-600 civarında olduğu belirtildi. Pozitif hastaların temaslıları ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Esas skandal ise pozitif olduğu belirlenen hastaların bir kısmı sisteme geç işleniyor, telefonla da ulaşılmıyor.

Pandemi ile uğraşan ekipler ulaşılamayan pozitif hastaların sokakta olmasından endişe ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın bun nedenle büyük bir kriz yaşadığı bakan Pilli’nin ek personel çağrılarının cevapsız kaldığı ve kaosun giderek daha da büyüdüğü öğrenildi.

Haber Kıbrıs’a ulaşan güvenilir kaynaklar gerekli yatak ve doktor-hemşire kapasitesi olmasına rağmen Acil Durum Hastanesi’ne az sayıda pozitif hastanın gittiği, pozitif vakaların önemli bir bölümüne ulaşılamamasının ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Kıbrıs

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