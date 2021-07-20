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Temaslarını tamamlayan Erdoğan, KKTC'den ayrıldı

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KKTC’deki temaslarını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri törenle adadan ayrıldı.

20 Temmuz 2021 Salı 17:57
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Temaslarını tamamlayan Erdoğan, KKTC'den ayrıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı kapsamında, dün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamlayarak, askeri törenle adadan ayrıldı.

İki gün boyunca adada yoğun temalarda bulunan ve çeşitli açılışlarla, temel atma törenlerine çevrimiçi katılan Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi’ndeki özel oturumda yaptığı konuşmasında, iki devletli çözüm formülüne vurgu yapmış; Metehan bölgesine Cumhurbaşkanlığı külliyesinin yapılacağını ve söz konusu alana yeni bir Meclis binası inşa edileceğini duyurmuştu.

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