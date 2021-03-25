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Temaslı 2 hemşirenin testi pozitif

Pandemi Hastanesi’nde 2 hemşirenin PCR pozitif çıktı...

25 Mart 2021 Perşembe 17:22
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Temaslı 2 hemşirenin testi pozitif

Lefkoşa’daki Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bağlı Pandemi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin geçtiğimiz hafta PCR test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası temaslıları karantinaya alınmıştı.

Temaslı takip ekibi hemşirelerin durumunu takip ederken bir yandan da sık sık PCR testleri yenileniyor.

Pozitif hemşirelerle temaslı olan hemşirelere dün yapılan yeni PCR testleri sonucunda 2 hemşire daha pozitif çıktı.

Temaslı otelinde karantinada bulunan hemşirelerden ikisinin pozitif çıkması sonucu 2 hemşire pozitiflerin bulunduğu karantina oteline aktarıldı.

Temaslı hemşirelerin takibi ve kontrolleri devam ediyor.

Kaynak : Kıbrıs Objektif

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