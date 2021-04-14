TEMASLI VEKİL MECLİS’E GELDİ ;SENDİKALAR AYAĞA KALKTI

Çalışanların temaslı biriyle aynı ortama girmesini istemeyen sendikalar greve gitti ve Meclis önünde bir basın açıklaması yaptı.

Hayat Pahalılığının durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin komiteden geçmesi için uğraş veren hükümet, bu noktada halk sağlığını da tehlikeye atıyor.

Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle birinci derece temaslı olan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk’ün, temaslı olduğu halde komiteye çağırılması Meclis’teki çalışanları huzursuz etti, sendikalar bundan dolayı greve gitti.

Kamu-Sen, Kamu-İş, KTAMS ve Hak-Sen’de örgütlü meclis çalışanları bina dışına çıktı, sendika başkanları yaşananlara tepki gösterdi.



KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, “UBP Milletvekili Yasemin Öztürk temaslı olduğu halde komite toplayıp yasa gücünde kararname ile ilgili gerekli süreci başlatmak istiyor. Muhalefet bu süreç içerisinde yasa gücünde kararnamenin yasallaşmaması adına tepki koydu ve komiteye girmiyor. UBP Milletvekilleri çoğunluğu sağlayabilmek için temaslı Yasemin hanımı çağırarak bu komiteyi toplamak gayretindedirler. Halk sağlığını riske atarak, muhalefeti de hiçe sayarak, komitedeki gerekli hizmeti müdürlerle sağlayıp kararnameyi geçirmeyi hedefliyorlar. Bu yasanın komiteden geçmemesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Taleplerinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışanların işlerini yapması olduğunu aktaran Bengihan, gerekli koşullar sağlanana kadar mecliste grevin devam edeceğini söyledi.