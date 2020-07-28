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Temaslılar karantinaya alındı

KKTC’de dün ortaya çıkan iki covid19 vakasıyla ilgili temas takip ekiplerinin gerekli çalışmaları tamamladığı öğrenildi.

28 Temmuz 2020 Salı 12:28
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Temaslılar karantinaya alındı

KKTC’de dün ortaya çıkan iki covid19 vakasıyla ilgili temas takip ekiplerinin gerekli çalışmaları tamamladığı öğrenildi.

Yaklaşık 10 temaslı tespit edilerek kontrol altına alındı.

Haber Kıbrıs sitesinin Sağlık Bakanlığı çevrelerinden edindiği bilgilere göre ilgili otelde 4, otel - liman arasında  ise firar eden hastayla 4 kişi temaslı.

7 gün sonra pozitif olan vakanın da özel bir hastanede beş temaslısı ortaya çıktı.

Temaslıların tamamı karantina otelinde 14 gün kontrol altında tutulacak.

KAYNAK : HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 28.07.2020 12:37
Anahtar Kelimeler:
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