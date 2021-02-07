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Temaslısını söyledi hakarete uğradı

Gönyeli’nin sevilen insanlarından İsmail Sineli Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

07 Şubat 2021 Pazar 20:19
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Temaslısını söyledi hakarete uğradı

Gönyeli’nin sevilen insanlarından İsmail Sineli Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sineli “ Covid-19 testim pozitif çıktı. Titreme, terleme, baş ağrısı, halsizlik…” ifadelerini kullandı.

Temaslılarını söylediği için hakarete uğradığını ileri süren İsmail Sineli “Bu işin şakası yoktur, temaslısınız isminizi tabii ki verecektim geçmiş olsun diyeceğinize beni arayıp hakaret edersiniz siz insan değilsiniz” dedi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 07.02.2021 21:22
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