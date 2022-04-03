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"Temel hedefimiz kendi kendini çevirebilen bir yapı oluşturmaktır”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) iştiraki olan ICAS ( International Conformity Assesment Service Inc. – Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A. Ş.) Genel Müdürü Hakan Ergin’i kabulü ve araç muayene sisteminin yenilenmesi konusundaki değerlendirmeleri şu şekilde;

03 Nisan 2022 Pazar 13:56
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"Temel hedefimiz kendi kendini çevirebilen bir yapı oluşturmaktır”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) iştiraki olan ICAS ( International Conformity Assesment Service Inc. – Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A. Ş.) Genel Müdürü Hakan Ergin’i kabul etti.  

Kabulde, yenilenecek olan araç muayene sistemi ile ilgili Bakan Arıklı ile görüş alışverişinde bulunan Ergin, ICAS’ın bu alandaki bilgi ve tecrübesini KKTC’ye aktarmak istediklerini ifade etti.  

Belgelendirme, deney, laboratuvar, test, metroloji ve kalibrasyon, gözetim ve muayene, eğitim ile teknik müşavirlik ve raporlama gibi pek çok alanda faaliyet gösteren ICAS, Azerbaycan, Moldova ve Katar’da çeşitli projeler yürütüyor.  

Kamu kuruluşu olması nedeniyle kar amacı gütmediklerini belirten Ergin, yeni araç muayene sistemi ve muayene istasyonlarının yapımı için 50 milyon Euroluk yatırım öngördüklerini iletti. “Temel hedefimiz, AB direktifleri ile uyumlu, kendi kendini çevirebilen bir yapı oluşturmaktır” diyen Ergin, yapılacak yatırım sayesinde KKTC vatandaşlarına istihdam imkanı doğacağını belirtti.  

ICAS’ın araç muayene sistemi ile ilgili güçlü yazılım altyapısı oluşturma, tüm muayenelerin kayıt altına alınması ve ilgili bakanlıklarla paylaşılması, takometre ve taksimetrelerin yenilenmesi ve anında ceza kesilmesi için oluşturulacak yazılımın şehir içi güvenlik kameraları ile entegre edilmesi bulunuyor.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, geçmiş tecrübelere dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu kuruluşlarıyla çalışmanın her zaman KKTC’nin yararına olduğunu belirtti.  

ICAS ile araç muayene sisteminin yenilenmesi konusunda işbirliğinin faydalı olacağını belirten Bakan Arıklı, bu konuda ilgili bakanlıklar arasında imzalanacak bir protokolden sonra bu konuda start verileceğini söyledi. 

Son Güncelleme: 03.04.2022 14:10
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıHakan ErginBayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı
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