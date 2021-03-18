“TEMELLER ATILACAK, YARIM KALAN PROJELER TAMAMLANACAK”

Başbakan Saner, Türkiye ile imzaladıkları tüm protokollerin arkasında dimdik durduklarını, kimsenin yetkiyi ellerinden alma gayreti ve niyeti olmadığını vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, katıldığı programda soruları yanıtladı, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tanıtımı dün yapılan aşı sistemiyle ilgili bilgi veren Başbakan Saner, göreve geldikleri günden bugüne Türkiye ile 4 işbirliği protokolü imzaladıklarını, bunlardan birinin de e-devlet projesi olduğunu, bunun içinde e-sağlık projesinin de bulunduğunu belirterek, e-aşının e-sağlık sistemi içinde önemli olacağını, vatandaşın aşı programına bir tıkla ulaşacağını söyledi.

Amaçlarının halka hizmet sunmak olduğunu ifade eden Başbakan Saner, e-devlet binasının temelinin bu yıl içinde atılacağını, KKTC’de yaşayan herkesin işlemlerini, devlet dairelerine uğramadan internet üzerinden yapabilecek noktaya geleceğini anlattı.

“AŞIYA SADECE ANAVATAN TÜRKİYE ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİYORUZ”

Dünyada aşıya erişimin kolay olmadığını, aşıya sadece anavatan Türkiye üzerinden ulaşılabildiğini, bu nedenle sağladıkları aşı imkanı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür eden Başbakan Saner, Türkiye’nin bugüne kadar KKTC’ye 100 bin doz Cinovac aşı gönderdiğine işaret etti.

Nüfusa oranla KKTC’nin halkını çift aşılamada Avrupa’da üçüncü ülke konumunda olduğunu belirten Başbakan Saner, ekonomik çarkların dönmesi için aşılamanın artmasının şart olduğunu, dünyada da aşı imkanın ortada olduğunu söyledi.

Pandemi kurallarına uymama yönünde insanlarda bir bıkkınlık yaşandığını dile getiren Başbakan Saner, kurallara uyulmadığı ve rahat davranıldığı sürece Covid-19’un devam edeceğini kaydetti. Vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısını yineleyen Başbakan Saner, bulaş artınca kapanma yaşandığını ve ekonomin daraldığını, bir kez daha kapanmamak için, kurallara uyma yönünde vatandaşlara da ciddi sorumluluk düştüğünü ifade etti.

“KİMSENİN, YETKİYİ ELİMİZDEN ALMA GAYRETİ DE NİYETİ DE YOK”

Başbakan Saner, Türkiye ile imzalanan protokolle ilgili sorular üzerine, imzaladıkları tüm protokollerin arkasında dimdik durduklarını, kimsenin yetkiyi ellerinden alma gayreti ve niyeti olmadığını vurguladı.

Tüm altyapı yatırımlarının Türkiye tarafından sağlandığına işaret eden Başbakan Saner, “Protokollere suç bulmaya çalışacağımıza, bizim KKTC’de ne kadar üretken davranabildiğimiz, ortaya konulan vizyonlarda neyi ne zaman yaptığımızı kendi kendimize sorgulamamız gerekiyor” dedi.

Bugüne kadar ortaya konulan programların gerçekleştirilmesinde iyi bir performans sergilenmediğini dile getiren Başbakan Ersan Saner, “Burada, kimsenin ne sizin elinizdeki yetkiyi almak için gayreti vardır, ne de böyle niyet vardır. Burada bizler, ne kadar çok proje ortaya koyup çalışabilirsek bunları gerçekleştirmemiz de o kadar kolay olur. Anavatanın, başta altyapı yatırımları olmak üzere, ülkenin kalkınması anlamında ortaya koyacağımız her türlü projeye hiçbir zaman ‘yok’ dediğini görmedim” diye konuştu.

“ÜLKEMİZ MAYIS AYINDA ŞANTİYE GİBİ OLACAK”

Başbakan Saner, “Ekim ayında seçim olacak mı?” sorusuna karşılık, üçlü koalisyon hükümetini kurmadan önce, CTP’ye icraat hükümeti kurma önerisi yaptıklarını ve kabul görmediğini, o dönemde kimsenin hükümet kurmak istemediğini, kendilerinin de azınlık hükümeti kurarak zor dönemde sorumluluk aldıklarını anımsattı.

Başbakan Saner, erken seçim için, hükümet ortaklarının Ekim tarihinde uzlaştığını, ancak Ekim öncesi, imzalanan 2021 protokolünü hayata geçirip, yarım kalan projeleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

“TEMELLER ATILACAK, YARIM KALAN PROJELER TAMAMLANACAK”

Başbakan Saner, özellikle altyapı yatırımlarına odakladıklarını; e-devlet binasının ve 500 yataklı devlet hastanesinin temelinin atılacağını, bütün yarın kalan bölünmüş yolların tamamlanacağını, 322 kilometre yolun yenileceğini ifade ederek, bunlarla ilgili ihalelerinin bir an önce başlaması için ciddi bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Başbakan Saner, “Vatandaşlarımız önümüzdeki bir iki ay içerisinde bunları çok net görecektir, ülkemiz Mayıs ayında bir şantiye gibi olacak. Bu bağlamda bize yaptığı katkılardan dolayı Anavatanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

SEÇİM KARARINI MECLİS VERECEK

Haziran ayında yapılması öngörülen ara seçime de işaret eden Başbakan Saner, Ekim ayındaki seçim öngörüsüne bağlı kalmakla birlikte, kısa süre içinde siyasi parti başkanları ile seçim konusunu görüşeceğini açıklayarak, bu konudaki son kararı Meclis’in vereceğini kaydetti.





