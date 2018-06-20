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Teminat şartlarını yerine getiremedi

Mağusa’da, geçtiğimiz hafta aracı içerisinde uyuşturucu içerek bayılan zanlı Halil Çakan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:52
Teminat şartlarını yerine getiremedi

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da, geçtiğimiz hafta içerisinde bir marketin park yerinde aracı içerisinde uyuşturucu içerek bayılan zanlı Halil Çakan, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kansuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan ve tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı Çakan, teminat şartlarını yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

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Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 13 Haziran tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren bir süpermarketin park alanında zanlı Halil Çakan’ın kendisine ait araç içerisinde baygın olarak bulunduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine konu yere gidildiğini belirten Türe, araçta yapılan kontrolde zanlı Halil Çakan’ın elinde içerisinde uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ile bir miktar Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Türe, zanlı Çakan’ın daha önce 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme suçundan yargılandığını ve 3 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasasından yararlandığını ancak bu süre içerisinde yine aynı suçu işlediğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Türe, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Halil Çakan’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 

3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. Tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı, teminat şartlarını yerine getiremediği gerekçesiyle 1 ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

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