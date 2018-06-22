Teminat şartlarını yerine getiremedi

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa Kaleiçi’nde, aynı gece içerisinde “Sweet Mama”, “Duayen Meyhane” ve “İnciraltı Restoran” isimli iş yerlerine girerek hırsızlık yapan, mayıs ayı içerisinde ise Mehmet Özarman’a ait araç içerisinden 3 paket sigara sirkat eden zanlı Onur T., dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Dükkan açma”, “Kasti hasar”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan ve teminata bağlanan zanlı Onur T., teminat şartlarını yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

1 gecede 3 iş yerine girdi

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Onur T.’nin 11 Haziran tarihinde saat 05:55’te Kaleiçi’nde faaliyet gösteren ve Gülşah Özarman’a ait olan “Sweet Mama” isimli iş yerinin kilitsiz vaziyetteki penceresini hasar yapmaksızın açarak içeriye girdiğini ve buz dolabından 1 adet 5 TL değerinde kola sirkat ettiğini açıkladı. Olayın polisin bilgisine 18 Haziran tarihinde geldiğini belirten Hafız, zanlı Onur T.’nin tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek konu suçu işlediğini hatırlamadığını beyan ettiğini söyledi. Hafız, zanlının aynı tarihte saat 04:10’da “Sweet Mama” isimli iş yerine çok yakın bir konumda bulunan “Duayen Meyhane” isimli iş yerinin penceresini kırıp kasti hasara uğratarak içeriye girdiğini ve sirkat edecek bir şey bulamadığı için güvenlik kamerası kayıt cihazını sirkat ettiğini açıkladı. Hafız, yine yürütülen tahkikatta zanlının aynı gün saat 05:35’te “Sweet Mama” isimli iş yerinin bitişiğinde bulunan “İnciraltı Restoran” isimli iş yerine girerek kasada bulunan 100 TL ile 10 şişe alkollü içki sirkat ettiğini açıkladı. Hafız, zanlının mesele ile ilgili olarak yapılan sorgusunda, 25 Mayıs 2018 tarihinde ise Mehmet Özarman’a ait araç içerisinden 3 paket sigara çaldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis Memuru Şükrü Hafız, zanlı Onur T.’nin benzeri suçtan bir çok sabıkasının olduğunu açıkladı. Zanlının mükellef asker olduğunu, izinli olduğunu ve 11 Haziran tarihinde bölüğe dönmesi gerektiğini belirten Hafız, bölüğe dönmeyerek asker kaçağı durumuna düştüğünü açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Hafız, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Cezaevine gitti

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Onur T.’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. Zanlı Onur T., teminat şartlarını yerine getiremeyerek 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.