Girne'de restoran tuvaletinde unutulan çantadan para çaldığı gerekçesi ile Ercan Havalimanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı H.D. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bardak olayla ilgili bulguları aktardı. Bardak huzurda bulunan zanlı H.D.nin 1 Aralık 2022 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne'de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restorandın, erkekler tuvaletinin içerisinde restoran çalışanı tarafından unutulan çanta içerisinden işyerine ait 2275 TL parayı sirkat edildiğini mahkemeye aktardı.

Polise yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada söz konusu tuvalet de çantanın unutulmasından sonra giren tek kişinin huzurda bulunan zanlı Hatice Düzgören'in olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis daha sonra zanlının aranan kişi ilan edildiğini ve önceki gün Ercan Hava Limanından çıkış yapacağı sırada mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.