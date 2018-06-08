Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da mayıs ayı içerisinde 3 farklı tarihte Veli Sarı’ya ait hurda deposuna girerek çok sayıda iş aleti sirkat eden zanlı Mehmet Altıntaş, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sirkat”, “Bina açma”, “Mülke tecavüz” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Altıntaş tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.
Soruşturma tamamlandı
Tutuksuz yargılanacak
Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Altıntaş’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.