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Teminata bağlandı

Mağusa’da Veli Sarı’ya ait hurda deposundan çeşitli iş aletleri sirkat eden zanlı Mehmet Altıntaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

08 Haziran 2018 Cuma 10:04
Teminata bağlandı

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da mayıs ayı içerisinde 3 farklı tarihte Veli Sarı’ya ait hurda deposuna girerek çok sayıda iş aleti sirkat eden zanlı Mehmet Altıntaş, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sirkat”, “Bina açma”, “Mülke tecavüz” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Altıntaş tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

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Meselenin tahkikat memuru Gökhan Kol, zanlı Mehmet Altıntaş’ın, 9-10 ve 31 Mayıs tarihinde Veli Sarı’ya ait hurda deposuna girerek içeriden toplam 2 bin 220 TL değerinde olan muhtelif marka ve çeşitlerdeki çalışır durumda olan elektrikli ve pilli küçük iş aletlerini sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının 1 Haziran tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Kol, zanlının sirkat ettiği tüm emtiyaların zanlının evinde ve sattığı kişide bulunduğunu açıkladı. Kol, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Altıntaş’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

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