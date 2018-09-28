Mağusa’da Petek Pastanesi’nde sevkiyatçı olarak çalışan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Petek Pastanesi’nde sevkiyatçı olarak çalışan ve konu pastaneye ait değerleri yaklaşık 75 bin TL olan çok sayıda muhtelif yiyecek, içecek ve malzeme sirkat ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk hakkındaki soruşturma tamamlandı. Petek Pastanesi genel direktörünün şikayeti üzerine tutuklanan ve 18 Eylül tarihinden beri tahkikat maksatları bakımından poliste tutuklu bulunan zanlı Gençtürk, bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Gençtürk, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Annesinin evinde çaldığı kola ve biralar bulundu…

Meselenin tahkikat memuru, 18 Eylül tarihinde Adli Şubeye gelen Petek Pastanesi genel direktörünün yaptığı şikayette şirkette yanlarında çalışan zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk’ün 18 Eylül tarihinde depodan pastaneye götürmek üzere 10 kasa bira ve 17 kasa kola aldığını ancak pastaneye 4 kasa bira ile 4 kasa kolanın eksik geldiğini ve konu içecekleri zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk’ün sirkat ettiğini düşündüğünü beyan ettiğini açıkladı. Yapılan şikayet üzerine ayni gün zanlının evinde arama yapıldığını belirten tahkikat memuru, yapılan aramada Petek Pastanesine ait birçok donmuş gıda, birçok tatlı sinisi, tepsi, birçok kuru yemiş, hediyelik eşya, kola, tatlı, çikolata malzemelerin tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde evinde bulunan malzemeleri Petek Pastanesinden sirkat ettiğini kabul ettiğini ancak 4 kasa bira ile 4 kasa kolayı sirkat etmediğini beyan ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat kapsamında zanlının annesinin evinde de emareler olduğunun öğrenildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının annesinin evinde arama yapıldığını ve yapılan aramada 60 kasa bira ile 4 kasa kola bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

10 bin TL’ye serbest…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk’ün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.





