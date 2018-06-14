Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93792
ALTIN
193.489
DOLAR
4.6068
STERLİN
6.2038
EURO
5.4442
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Teminatı ödeyemedi, cezaevine gönderildi

İstanbul’da kiraladıkları aracın plakasını değiştirip sahte evrakla KKTC’ye sokan zanlı Aydın Shahin aleyhindeki soruşturma tamamlandı

14 Haziran 2018 Perşembe 10:42
Teminatı ödeyemedi, cezaevine gönderildi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, İstanbul’da 27 Mayıs tarihinde kiraladıkları 34 BDL 252 plakalı Mercedes marka aracı sirkat edip plakasını 59 G 8053 olarak değiştirdikten sonra söz konusu sahte plakalı araç ile birlikte 4 Haziran günü Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptıktan 3 gün sonra tutuklanan Aydın Shahin, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı iki kişinin lehinde 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

İfade vermedi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Aydın Shahin’in “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından tutuklandığını anlattı.

banner39
Drangoz, zanlı Aydın Shahin ve Fatih Kılıç’ın İstanbul’da kiraladıkları aracı çalarak, başka plaka takıp 4 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuklarını anımsattı.

Zanlılardan Aydın Shahin’in çalıntı araç ile ilgili Türkiye’de hazırladıkları sahte belgeyi Liman’da görevliye vererek aracın ülkeye girişini sağladığını tespit ettiklerini kaydeden polis, Shain’in 7 Haziran tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Drangoz, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Fatih Kılıç’ın 6 Haziran tarihinde ülkeden çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade etti.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Kılıç’ın Türkiye’de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden Drangoz, Türkiye’de hazırlanan sahte evrağın henüz tespit edilmediğini ve zanlı Shahin’in olayla ilgili ifade vermediğini kaydetti.

Zanlıdan yapılan sorgulamada, suçlamaları ret ettiğini kaydeden polis, Shahin aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, ileride yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 üründe limit üstü kalıntı!
7 üründe limit üstü kalıntı!
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenleyecek
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenleyecek
DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır
DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim