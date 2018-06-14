Teminatı ödeyemedi, cezaevine gönderildi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, İstanbul’da 27 Mayıs tarihinde kiraladıkları 34 BDL 252 plakalı Mercedes marka aracı sirkat edip plakasını 59 G 8053 olarak değiştirdikten sonra söz konusu sahte plakalı araç ile birlikte 4 Haziran günü Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptıktan 3 gün sonra tutuklanan Aydın Shahin, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı iki kişinin lehinde 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

İfade vermedi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Aydın Shahin’in “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Drangoz, zanlı Aydın Shahin ve Fatih Kılıç’ın İstanbul’da kiraladıkları aracı çalarak, başka plaka takıp 4 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuklarını anımsattı.

Zanlılardan Aydın Shahin’in çalıntı araç ile ilgili Türkiye’de hazırladıkları sahte belgeyi Liman’da görevliye vererek aracın ülkeye girişini sağladığını tespit ettiklerini kaydeden polis, Shain’in 7 Haziran tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Drangoz, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Fatih Kılıç’ın 6 Haziran tarihinde ülkeden çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade etti.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Kılıç’ın Türkiye’de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden Drangoz, Türkiye’de hazırlanan sahte evrağın henüz tespit edilmediğini ve zanlı Shahin’in olayla ilgili ifade vermediğini kaydetti.

Zanlıdan yapılan sorgulamada, suçlamaları ret ettiğini kaydeden polis, Shahin aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, ileride yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.