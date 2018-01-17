Teminatı ödeyemediler

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ürdün ve Mısır uyruklu iki üniversite öğrencisinin Girne’de yaşadıkları eve geçtiğimiz hafta sonu operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücü ele geçirmişti.

25 yaşındaki Ürdün uyruklu üniversite öğrencisi Ragab Jamal Ragab Abu Taleb ve 20 yaşındaki mısır uyruklu üniversite öğrencisi Omer Adel Mohamed Afify Mohamed, tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Teminata bağlanan zanlılar, teminat şartlarını karşılayamadıkları için iki ay süreyle cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu yatak odasına gizlediler

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Girne Narkotik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram’ı tanık olarak dinletti.

Taleb ve Mohamed’in “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından tutuklu olduğunu belirten polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlıların evinde yapılan aramada, zanlı Ragab Jamal Ragab Abu Taleb’in yatak odasında, yaklaşık 550 mg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet metal öğütücü ele geçirildiğini ifade etti.

Bayram, zanlı Omer Adel Mohamed Afify Mohamed’in yatak odasında yapılan aramada ise 25 gram ağırlığında hintkeneviri tüyü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini hatırlattı.

Teminatı karşılayamadılar

Zanlılar aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirten Bayram, zanlıların yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, KKTC vatandaşı birer kişinin lehlerinde 30’ar bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL’lik nakdi teminat yatırması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi. Mahkemenin belirlediği teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar, hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.