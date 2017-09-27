Teminatı ödeyemeyince cezaevine gönderildi

Devrim Demir

Hafta sonu Ercan’dan giriş yapmak isterken, yakalanan Onur Doğancı aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Doğancı’ya ait valizde sigara paketi içinde 1 gram hintkeneviri ele geçirilirken, yapılan sorgulamada Doğancı işlediği suçu itiraf etmişti.

Doğancı, teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar verdi. Teminatı karşılayamayan Doğancı, cezaevine gönderildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, zanlı Onur Doğancı’nın hafta sonu tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Murat Döşenci, zanlı Doğancı’nın tasarrufunda 1 gram hintkeneviri ele geçirildiğini ve zanlının yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf ettiğini söyledi.

Döşenci, zanlı aleyhinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.