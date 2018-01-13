Teminatla serbest bırakıldı

Diyalog gazetesinden Suna Erden'in haberine göre; Lefkoşa’da faaliyet gösteren 1001 Çeşit mağazası içerisinden 5 şişe Tekirdağ marka rakı çalan zanlı Cemil İzgi gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 11 Ocak 2018 tarihinde 1001 çeşit mağazası içerisinden 220 TL değerinde 5 şişe Tekirdağ marka rakıyı çaldığı belirtildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, içkilerle dışarı çıkan zanlının görevliler tarafından tespit edildiğini söyledi. Yakalan zanlının üzerinde üç şişe rakı bulunduğunu kaydeden polis, iki şişe rakının ise mağazanın park yerinde gizlenmiş olarak bulunduğunu mahkemeye aktardı.

5 BİN TL TEMİNAT YATIRIRSA TUTUKSUZ YARGILANACAK

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.