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Teminatla serbest kaldılar

Lefkoşa’da İhtiyat Sandığı Dairesi’nde memur olan M.İ’nin bilgisayarda +18 videolar izlediği esnada videosunu çeken L.K ve B.B “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ifşa suçlarından dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

12 Kasım 2020 Perşembe 15:48
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Teminatla serbest kaldılar

Lefkoşa’da İhtiyat Sandığı Dairesi’nde memur olan M.İ’nin bilgisayarda +18 videolar izlediği esnada videosunu çeken L.K ve B.B “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ifşa suçlarından dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, zanlı L.K ve zanlı 2 B.B’nin Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ifşa etmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 6.11.2020 tarihinde saat 11.00’de Lefkoşa’da İhtiyat Sandığı Dairesi’nde memur olan M.İ’nin bilgisayarda +18 videolar izlediği esnada, zanlı 1’in, zanlı 2’nin cep telefonunu alıp, binanın 5 metre uzaklığındaki inşaattan kaydettiklerini anlattı.

Polis, cep telefonunun emare alındığını, 10 kişiden ifade alındığını ve zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 4’er bin TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.11.2020 16:55
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