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Teminatla serbest kaldılar

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde ( hint keneviri) tasarrufu suçundan tutuklanan T.T.A. (E-19) ve T.M.D.(E-18) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 08:54
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Teminatla serbest kaldılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna, 15.06.2021 tarihinde, saat 00.10 sıralarında Girne Adli Şube ekiplerinin Şht.Temel Şimşir sokak üzerinde, park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen T.T.A. (E-19) ve T.M.D.(E-18)’nin üzerlerinde ve konu araçta arama yaptıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada aranan bir şahıstan 300 TL’ye bir gram uyuşturucu aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Gürtuna, teminat talep etti.

Mahkeme, her iki zanlı için birer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 5 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.06.2021 16:02
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