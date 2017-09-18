Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım" başlıyor

“Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım 2017 Avrupa Hareketlilik Haftası” yarın başlıyor.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, etkinlikler ile, yeni temiz ulaşım türlerini deneme fırsatı sunularak; katılımcıları, sürdürülebilir ulaşımın önemi hakkında bilgilendirmenin, ulaşımdaki güncel sorunları değerlendirmek ve daha sürdürülebilir ulaşıma doğru ilerleme kaydetmenin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun, hafta dolayısıyla yarın Gazimağusa’da gerçekleştirilecek olan panel ve 23 Eylül tarihindeki “Otomobilsiz Yaşam Günü” etkinliğiyle dikkatleri temiz, akıllı ve paylaşımlı ulaşımın önemine çekmek istediğini belirtti.

19 Eylül tarihindeki “Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım” adlı panelin, Mağusa Altun Tabya Otel’de 14.30 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Uzman Dr. Jürgen Perschon tarafından yapılacak sunumda AB’nin sürdürülebilir ve akıllı ulaşım ile sürdürülebilir şehirler ile ilgili politikalarının yanı sıra üye devletlerden iyi uygulamalar paylaşılacaktır. Merter Refikoğlu tarafından ulaşımdaki uygulamalar ve tavsiyeler, Rifat Yalınç tarafından Mağusa Surlariçi’ndeki ulaşım hakkında bir sunum yapacaktır. Prof. Naciye Doratlı, sürdürülebilir şehirler ve sürdürülebilir ulaşım ile Mağusa için fırsat ve tavsiyeler hakkında bir konuşma yapacaktır.”

“Otomobilsiz Yaşam Günü” adlı etkinliğin ise, 23 Eylül tarihinde Lefkoşa Surlariçi’nde trafiğe kapatılmış olan belirli yollarda 10:30 - 13:00 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, etkinlikle ilgili şu detaylar paylaşıldı.

“Etkinlik çerçevesinde bisiklet turları, konserler ve bilgilendirme masaları yer alacaktır. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, her yarım saatte bir gerçekleştirilecek olan bisiklet turları için de kayıt yaptırabilecektir. Etkinliğin esas yeri, Venedik Sütunu çevresindeki meydan olacaktır.”