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Temizlik çalışmaları başlatıldı

Tatlısu’da iki gölette uzun yıllardan sonra temizlik çalışmaları başlatıldı. İlk gölette 26 yıl sonra, ikinci gölette ise 45 yıl sonra temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik çalışmaları Su İşleri Dairesi, Orman Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde yürütülüyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 11:21
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Temizlik çalışmaları başlatıldı

Tatlısu’da iki gölette uzun yıllardan sonra temizlik çalışmaları başlatıldı. İlk gölette 26 yıl sonra, ikinci gölette ise 45 yıl sonra temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik çalışmaları Su İşleri Dairesi, Orman Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde yürütülüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, göletlere giderek incelemede bulundu ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Oğuz’a Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve daire yetkilileri eşlik etti. Bakan Oğuz, temizlik çalışmalarına katkı koyan dairelere ve belediyeye teşekkür etti.
 
Göletlerde başlatılan çalışmalar çerçevesinde, göletler içerisinde kazı yapılarak yıllardır akışla birlikte oluşan mil temizliği yapılacak. Göletlerin temizlenmesiyle birlikte, su tutuma kapasitesi artırılmış olacak ve bu durum yeraltı suyunu daha da zenginleştirecek. Ayrıca,  bölgedeki kuyularda da su verimliği sağlanmış olacak.

Anahtar Kelimeler:
TatlısuGöletSu İşleri Dairesi
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