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Temizlik hizmetleri mecburi duruyor!

Yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiği temizlik şirketleri, artık daha fazla zarar etmemek için devlet kurumlarına hizmet vermeyi mecburi olarak durduruyor.

07 Ocak 2022 Cuma 16:19
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Temizlik hizmetleri mecburi duruyor!
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Başta devlet hastaneleri, okullar olmak üzere devletin çeşitli kuruluşlarına yıllardır temizlik hizmeti veren şirketler, “Daha fazla zararına iş yapamayacaklarını” iletip, temizlik hizmetlerini  mecburi olarak durdurma kararı aldı.

Bu karar bu sektörde hizmet veren yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kalması anlamı taşıyor.

Devlet 2019 yılından bu yana temizlik ihalelerinin büyük bir çoğunluğunu açabilmiş değil.

2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte ihaleler bir türlü gerçekleşemedi. Temizlik firmaları devletin ilgili kurumunda çalıştıracağı kişi sayısına göre fiyat ihalesine girip, en düşük teklifi veren firmaya temizlik ihalesini bırakıyordu.

2020 yılında pandemi engeliyle ihaleler açılamazken, 2021 yılında açılan ihalelerin büyük çoğunluğu da itirazlar nedeniyle ertelendi ve bir sonuca ulaşamadı.

Firmalar da sözleşmeleri bitmiş olmasına rağmen, yeni fiyatlarla sözleşmeler hazırlanmamış olmasına rağmen temizlik işlerinin aksamaması için bugüne kadar hizmet vermeye devam etti.

2 yıldır yeni ihale açılmadı ancak asgari ücret yüzde 58 oranında artış gösterdi. Şirketler bu artış oranını fiyatlarına yansıtamadığından kazançlar eridi, hatta bazı düşük teklifli işlerde zarar başladı.

Devlet asgari ücretten de düşük ödeme yapıyor

SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre şirketlerin büyük bir çoğunluğunun zarar etmesine neden olan maliyet hesaplaması

Bugün geçerli olan asgari ücret 4 bin 970 ancak bir işçinin şirkete maliyeti 5 bin 715 TL. Ancak devlet firmaya bir işçi maliyeti olarak işveren katkı payını hesaba katmadığı için asgari ücretten de düşük ödeme yapıyor

Uzun bir süredir devlet yetkilileriyle görüşmeler yapan temizlik şirketleri sahibi, her zaman “Halısınız bu sorunu halledeceğiz” cevabı almış olmalarına rağmen bir türlü iyileştirme yaşanmaması sonrasında artık işlemlerini durdurma kararı aldı.

Kaynak: Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/9034224/temizlik-hizmetleri-mecburi-duruyor

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