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Temizlik için ateş yaktı, 15 dönüm alev aldı

Serhatköy’de bir evin bahçesinde dün öğle saatlerinde gerekli tedbirlerin alınmamasından dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

12 Haziran 2022 Pazar 10:54
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Temizlik için ateş yaktı, 15 dönüm alev aldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11.06.2022 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Serhatköy’de F.İ.(K-48)’in, ikamet ettiği evinin bahçesinin temizliğini yaptığı esnada gerekli emniyet tedbirlerini almamasından dolayı söndürülmemiş ateşin kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 15 dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 12.06.2022 11:10
Anahtar Kelimeler:
AteşDönümSerhatköy
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