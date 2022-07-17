Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Temizlik maksadıyla yaktığı ateş yangına neden oldu

Gazimağusa’da dün saat 11.00 sıralarında Karakeşliler bölgesinde, C.G.(E-47) kendisine ait seraların bulunduğu alanda, yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik maksadıyla ateş yaktı. Yangına neden oldu

17 Temmuz 2022 Pazar 12:09
0 Okunma
Temizlik maksadıyla yaktığı ateş yangına neden oldu
banner48

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

Gazimağusa’da dün saat 11.00 sıralarında Karakeşliler bölgesinde, C.G.(E-47) kendisine ait seraların bulunduğu alanda, yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik maksadıyla ateş yaktı. C.G’nin yaktığı ateşin kontrolünden çıkması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bir dönümlük alandaki kuru otlar ve çöpler tamamen, bir adet dut ağacı ise kısmen yandı.

C.G. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde uyuşturucu bulundu
Evinde uyuşturucu bulundu
Taygun başarılarına bir yenisini daha eklendi
Taygun başarılarına bir yenisini daha eklendi
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
Sıcak hava etkisini sürdürüyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim