Temizlik maksadıyla yaktığı ateş yangına neden oldu

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

Gazimağusa’da dün saat 11.00 sıralarında Karakeşliler bölgesinde, C.G.(E-47) kendisine ait seraların bulunduğu alanda, yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik maksadıyla ateş yaktı. C.G’nin yaktığı ateşin kontrolünden çıkması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bir dönümlük alandaki kuru otlar ve çöpler tamamen, bir adet dut ağacı ise kısmen yandı.

C.G. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.