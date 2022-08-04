Temmuz ayı enflasyonu açıklandı!

KKTC İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 5.21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64.93 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116.56 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17.45 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Sağlık ana grubunda yüzde 14.71, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 12.56, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 9.92, haberleşme ana grubunda yüzde 12, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 3.21, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 2.75, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.17, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.09, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.41, eğitim ana grubunda yüzde 0.33 artış, ulaştırma ana grubunda yüzde 1.43 azalış gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 534 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 152.77 feribot ücreti(A), yüzde 119.64 kırmızı lahana ve yüzde 114.76 limon oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 46.21 patlıcan, yüzde 39.15 kavun ve yüzde 37.56 ile bamya oldu.

İstatistik Kurumu - Temmuz ayı enflasyon rakamları