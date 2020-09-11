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TEMMUZ VE AĞUSTOS AYI DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN YAPILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerine yönelik destek ödemelerine bugün başlanacağını açıkladı.

11 Eylül 2020 Cuma 10:53
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TEMMUZ VE AĞUSTOS AYI DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN YAPILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerine yönelik destek ödemelerine bugün başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliğine yardımcı olmak makasıyla Haziran’da açıklanan ikinci ekonomik pakete konan, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim için  toplam 8 bin TL olan ödemelerin yarısının ödenmesine yarın başlanacağı kaydedildi.

Destek ödemelerinin işletmelere yeniden toparlanma sürecinde destek olmak amacıyla geliştirildiği, bugün yapılacak olan ödemelerin Temmuz ve Ağustos ayı için 4 bin TL olacağı belirtildi.

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