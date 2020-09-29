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Temmuz ve Ağustos ayı destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Çalışma Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos ayı destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

29 Eylül 2020 Salı 13:21
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Temmuz ve Ağustos ayı destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

İhtiyat Sandığı Yasası altında çıkarılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında göre, işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara destek  ödemesi kapsamında hak sahibi görülen sigortalılara yapılacak ödemelerin ikincisi bugün itibari ile başladı.

Temmuz ve Ağustos ayları için destek ödemesi yapılmasına uygun olduğu tespit edilen 2088 sigortalıya toplam 8 bin 350 TL sigortalıların hesaplarına yatırılmıştır.

Bu kapsamda yapılan destek ödemelerinin ilki 10 Eylül tarihinde yapılmış ve 3066 kişi faydalanmıştı. Bugün yapılan ödemelerle birlikte toplam 5 bin 154 işletmeye destek ödemesi yapılmış oldu.

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