"Temmuza yetecek kadar stok var"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuşuyor.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Tedarik zincirlerindeki sorunlar ile küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar enflasyonun dünya çapında yükselmesine neden olmuştur. Artık dünyanın en önemli sorunu enflasyondur.

Gelişmiş ülkelerde son 30-40 yılda görülmeyen enflasyon oranlarına ulaşıldı. Bu yükselişin ülkemize de yansıması kaçınılmaz. Döviz kurlarındaki dalgalanmanın da etkisiyle enflasyon oranlarımızda artışlar meydana geldi. Son dönemde ise Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime bağlı olarak enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki artış hızlanmıştır. Bugün itibariyle, emtia, gıda, petrol fiyatlarının her kaleminde çok ciddi artışlar söz konusu.

Fiyat istikrarının korunması sadece halkımızın refahının korunması açısından değil, sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından da artık kritik bir öneme sahiptir. Bu çerçevede fiyat istikrarının sağlanması birinci önceliklerimizden birisidir.

Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı yalan yanlış haberlerle, yağ kuyruklarıyla ilgili haberler, yağ stoku bitmiştir gidip alın diyenler bu ülkeye ihanet ediyor. Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var. Türkiye bir tarım ülkesidir. Sanki kuyruk varmış gibi, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak.

20 Aralık öncesi döviz kurlarından ciddi zarar gören bireyseller şunu bilin, şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil ülkeye düşmanlık yapmaktalar. Savaşın bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının arttığı dönemde ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin.”