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"Temmuzda çok geç olacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik faturalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 18:32
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"Temmuzda çok geç olacak"

Erhürman açıklamasında "Mayıs ayı elektrik faturalarının altı gün gecikmesinin sebebi açıklandı. Mayıs ayında yeni bir zam var. Bu zam hangi zam? Sn. Sucuoğlu döneminde indirileceği söylenip de sonra "sadece Mart ayı için indirdik" denilen değil. O dönemdeki okkalı zam Mayıs'a zaten yansıdı. Şimdi onun üstüne yeni bir zamdan söz ediliyor!
Esas vahamet Haziran faturalarında görülecek. Klimalar şimdi çalışmaya başladı. Ve özellikle akaryakıtla birleştiği zaman elektrik bu ülkede yurttaşları da, esnafı da, üreticileri de bitirecek! Maliye ya şimdi harekete geçecek ya da Temmuzu bulduğumuzda her şey için çok geç olacak! Uyarıyorum!" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPTufan Erhürman
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