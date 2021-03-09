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“TENİSİN KRALİÇESİ” ÖZEL VASSIF’IN YAŞAMINI ANLATAN BELGESEL HAZIRLANDI

Ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her bir hayat öyküsünden bir belgesel hazırlamak amacıyla yola çıkan Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Telsim işbirliğinde hazırlanan 20 dakikalık belgesel, internet üzerinden yayımlandı.

09 Mart 2021 Salı 11:33
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“TENİSİN KRALİÇESİ” ÖZEL VASSIF’IN YAŞAMINI ANLATAN BELGESEL HAZIRLANDI

KÖDER’den verilen bilgiye göre, ilk Kıbrıslı Türk kadın tenisçi Özel Vassıf’la ilgili belgesel, kadın öykülerinin kayıt altına alınması ve  yeni kuşaklar için ilham kaynağı yaratmak amacıyla, Telsim ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlandı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde yayımlanan belgesele şu link üzerinden ulaşılabiliyor:

https://drive.google.com/file/d/1Dk1aFumdg-fg2XxqdMN4vJAiBl5i8AQB/view?usp=sharing

EKİNGEN: “BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Derneğin, ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her bir hayat öyküsünden bir belgesel hazırlamak amacıyla yola çıktığını, “Tenisin Kraliçesi Özel Vassıf” belgeselinin de bunun ilki olduğunu belirtti.

Ekingen, kadın öykülerinin kayıt altına alınmasının, hem geçmişin geleceğe taşınması, hem de toplumsal hafızaya katkı koyması açısından önemli olduğunu söyledi.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, “KÖDER’in, ülkemize değer katan kadınların yaşam öykülerini belgeselleştirerek, arşiv nitelikli eserlerin ortaya çıkmasını sağlaması çok değerli. KÖDER’in bu çalışmasını Telsim olarak destekliyor ve önemsiyoruz” dedi.

Tanpınar, “ilk Kıbrıslı Türk Tenisçi” Özel Vassıf’ın başarıları ve hayat hikayesini konu alan belgesel çekiminin toplumsal bellekte çok önemli bir yeri olacağına inandığını kaydetti.

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