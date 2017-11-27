Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Teoriyi pratiğe aktarmak önemli

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri AKOL Group tarafından marka proje Caddemm’in şantiyesine davet edildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 18:00
Teoriyi pratiğe aktarmak önemli
banner10

Yaklaşık 40 kişilik son sınıf grup, DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serhan Şensoy ve hocaları Mohammed Mousavi eşliğinde geçtiğimiz hafta Caddemm projesine teknik gezi düzenleyerek sınıfta öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalı halini yerinde inceledi.

Birinci etabının inşaatı devam eden projede biçok inşaat aktivitesini birinci elden görme fırsatı yakalayan öğrencilere proje, yapım aşaması ve kullanılan malzemeler hakkında bilgiyi AKOL Properties bünyesinde çalışan inşaat mühendisleri  Sami Asmaz ve Anıl Akın verdi.

Teknik gezi sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği ön plana çıkarılırken gelen ekip küçük gruplar halinde her biri yaklaşık yarım saat süren şantiye turu sonrasında şantiye ofis alanında kahvaltı ve çay keyfi yaptı. Teknik geziden ayrılırken öğrenciler böyle bir fırsatın onlar için çok değerli olduğunu vurgularken, bu eğitim fırsatını sağlayan AKOL Group’a teşekkürlerini dile getirdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim