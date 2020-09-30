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Tepebaşı Kalkanlı bölgesindeki yangında zarar gören ormanlık alanın rehabilitasyonu için kesim izni verilecek

Tepebaşı Kalkanlı bölgesindeki yangında zarar gören ormanlık alanın rehabilitasyonu için yarından itibaren kesim izni verilecek. Kesim yapmak isteyenler Güzelyurt Orman Dairesi Bölge Şefliğine bildirimde bulunacak.

30 Eylül 2020 Çarşamba 12:07
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Tepebaşı Kalkanlı bölgesindeki yangında zarar gören ormanlık alanın rehabilitasyonu için kesim izni verilecek

Tepebaşı Kalkanlı bölgelerinde 17 Mayıs’ta çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alanın rehabilitasyonu ve yeniden  ağaçlandırılması amacıyla söz konusu bölgede ağaç kesim izni verilecek.

Orman Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada  söz konusu yangın sonucu bir çok ağacın yandığı ve ülke orman zenginliğibiin önemli bir kısmının  yok olduğu belirtilerek, “Bölgenin rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması adına temizlik ve sosyal sorumluluk temelinde ağaçların halk tarafından kesimine Orman Dairesi Müdürlüğü'nün kontrolünde olacak şekilde 01 Ekim tarihinden itibaren izin verilecektir” denildi.

Açıklamada, kesim yapmak isteyenlerin kimlik, GSM hattı numaraları, ikamet yeri ile birlikte kesim saatini ve gününü Güzelyurt Orman Dairesi Bölge Şefliği'ne bildirmeleri ve randevu almaları gerektiği kaydedildi.

Orman Dairesi'nden alınan onay sonrası kesim yapılacak yere ve zamana bağlı kalınmasının  şart olduğu vurgulanan açıklamada, aksi durumda Orman Dairesi'ne kesim izni için tekrar başvuru yapılıp randevu alınması gerektiği ifade edildi.

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