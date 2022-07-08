Tepkiler büyüyor... “Yüzde 41,21 oranında artışı lütuf olarak gösterdiler”

Hür-İş Federasyonu adına Asgari Ücret Saptama Komisyonu üyesi de olan Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, dün toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlediğini ifade ederek, “Bizi yönetenlerin kendilerinden başka kimseyi düşünmediğini, siyasetin sermayenin elinde oyuncak olduğunu gözlerimizle bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Ülkede Ocak-Haziran 2022 hayat pahalılığının yüzde 56,76 olduğunu kaydeden Yeltekin, KKTC İstatistik Kurumu’na göre, Ocak-Haziran 2022 sadece gıda kalıbının yüzde 54,09; yakıt, su, elektrik, konut kalıbının yüzde 64,08 ve ulaştırma kalıbının yüzde 74,54 olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı temsilcisine göre, 4 kişilik bir ailenin gıda ihtiyacının 9,703,90 TL olduğunu belirten Ali Yeltekin, “Asgari Ücret Saptama Komisyonu, devlet görevlilerinin, devlet resmi kararlarını bile kayda değer almazken, bu temsilciler yaklaşık 20,000 TL-24,000 TL brüt artış alarak ceplerine koymuşlardır” ifadelerini kullandı.

-“Kendileri 24,400 TL brüt artış almayı hak gördü”

Hükümetin, dar ve sabit gelirli yani asgari ücretli emekçilere yüzde 41,21 oranında artış vermeyi “lütuf” olarak gösterdiğini ifade eden Yeltekin, “Kendileri 24,400 TL brüt artış almayı hak görmüşlerdir” dedi.

“ Para yok denilerek kaynak aranmasına rağmen kamu kaynaklarının hortumlandığını, partililere servet ödendiğini” iddia eden BASS Genel Sekreteri Yeltekin, “Kurban Bayramı öncesinde siyaset-sermaye ikilisinin; ‘bittik, battık edebiyatıyla’ asgari ücretliyi kurbanlık kuzu haline getirdiğini” ileri sürdü.

Yeltekin, “Asgari ücrete yüzde 41,21 artış yaparak, sosyal sigorta prim gelirlerinde yüzde 15,52 (mali tabloda yüzde 37) eksik ödeme yapacak olunması sosyal sigortalar idaresini batmaya mahkum edecektir” ifadelerini kullandı.

Halka, devlete hiçbir değer verilmediğini öne süren Yeltekin, “Kurumlarımızı batırmayı, üretimi sıfırlamayı, özelleştirmeye çanak tutmayı, gençlerimizi ve insanımızı bu ülkeden göç etmeye mahkum etmeyi başarı sayan bu üçlü koalisyon hükümetinin başka bir başarısı yoktur” iddiasında bulundu.