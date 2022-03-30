Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale...
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Flaş Haber
Maliye-Sen'den şok grev!
Kapat

Tepkisiz Kalma Platformu’ndan eylem kararı!

Sosyal medyada örgütlenen yurttaş, Tepkisiz Kalma Platformu çatısı altında eylem düzenleyecek.

30 Mart 2022 Çarşamba 10:29
529 Okunma
Tepkisiz Kalma Platformu’ndan eylem kararı!
banner108

Sosyal medyada örgütlenen yurttaş, Tepkisiz Kalma Platformu çatısı altında eylem düzenleyecek.

 “ Tepkiliyiz! Tepkimizi göstermek için yürüyoruz. Sözümüz var! Sözümüzü söylemeye geliyoruz!” sloganı ile düzenlenecek eylem, 1 Nisan Cuma günü yapılacak.

Sabri Orient ışıklarında saat 11.00’de toplanacak eylemciler, buradan Başbakanlığa yürüyecek.

Yapılan açıklamada çağrı yapılarak, “Hangi siyasi partinin üyesi olduğun, kime oy verdiğin fark etmez... Bu gidişattan memnun olmadığını biliyoruz. Bu tepkiye sen de ses ol” çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle: Tepkiliyiz!

Tepkimizi göstermek için yürüyoruz!

Sözümüz var!

Sözümüzü söylemeye geliyoruz!

Hangi siyasi partinin üyesi olduğun, kime oy verdiğin fark etmez... Bu gidişattan memnun olmadığını biliyoruz.

Öğrencisi, öğretmeni, hayvancısı, çiftçisi, memuru, özel sektör emekçisi... Kim istersen ol...Bu tepkiye sen de ses ol!

Hükümete, hükümet ortaklarına, neden hükümette olduklarını hatırlatmak için, neden o koltukları doldurduklarını yüzlerine vurmak için tepki vermenin zamanı gelmiştir.

Yaşanabilir bir ülke için, çocuklarımız için, geleceğimiz için sen de yanımızda yerini al!

Basın açıklaması değil,

Tepkimizi göstermek için en önde birlikte yürüyelim!

Tepkimizi göstermek için önce burada organize oluyor, 1 Nisan Cuma günüde en önde birlikte yürüyoruz!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlık Yolu: "Cuma günü eylemdeyiz"
Bağımsızlık Yolu: "Cuma günü eylemdeyiz"
Geçitkale Belediyesi'nde 3 milyon TL'lik seçim borçlanması!
Geçitkale Belediyesi'nde 3 milyon TL'lik seçim borçlanması!
Bir grev de Tel-Sen'den!
Bir grev de Tel-Sen'den!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim