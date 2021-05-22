Tereddüt duyanlar için Başbakanlık’tan açıklama geldi

Dün yayınlanan Bulaşıcı Hastalıklar üst kurulu kararlarına ilişkin kamuoyunda bazı konularda tam anlaşılamayan,tereddüt yaratan hususlar bulunduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede kamuoyunda belirsizliğe yol açan konulara açıklık getirmek üzere bu açıklama yapılmıştır.45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda 23 Mayıs 2021 tarihi de dahil tümgünler için ( bu pazar günü de dahil olmak üzere) saat 22.00-05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınmıştır.

Bu uygulama 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren( pazartesi günü dahil) 23.00-5.00 saatleri olarak yeniden düzenlenmiştir.

Dolayısıyla bu Pazar saat 5.00 den 22 .00 ye kadar sokağa çıkma yasağı bulunmamaktadır.

23 Mayıs Pazar günü de dahil olmak üzere perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler /sektörler 08.30 -20.00 saatleri arasında ; restoranlar,kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00- 21.30 saatleri arasında hizmetlerine pazar günü de devam edeceklerdir.

Marketler 07.00-21.00 saatleri arasında açık olabilecektir.Kamuoyuna duyurulur.