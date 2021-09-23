Ülkemizin sevilen insanlarından Ali Terkan hayatını kaybetti. Terkan’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.
Ali Terkan’ın cenazesi saat 10.00’da İsmail Safa camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.
Ülkemizin sevilen insanlarından Ali Terkan hayatını kaybetti.
Ülkemizin sevilen insanlarından Ali Terkan hayatını kaybetti. Terkan’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.
Ali Terkan’ın cenazesi saat 10.00’da İsmail Safa camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.