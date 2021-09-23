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Terkan hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen insanlarından Ali Terkan hayatını kaybetti.

23 Eylül 2021 Perşembe 09:02
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Terkan hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen insanlarından Ali Terkan hayatını kaybetti. Terkan’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Ali Terkan’ın cenazesi saat 10.00’da İsmail Safa camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

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