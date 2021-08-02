Termometreler 42 dereceyi görecek

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.
Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 42, sahillerde ise 36 derece dolaylarında olacak.
KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 2 Ağustos 2021 Pazartesi için hava tahminleri...
Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.
Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 42, sahillerde ise 36 derece dolaylarında olacak.