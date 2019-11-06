Terör sempatizanı mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurda bulunan zanlı Mehmet Akgül’ün “Yasadışı Cemiyete Üye Olma, Yasadışı Cemiyeti Savunma, Teşvik ve Yasadışı Cemiyete Ait Yıkıcı Propaganda Niteliğinde Yayınlar Bulundurma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 10 Ekim 2019 tarihinde Güney Lefkoşa’da, Limasol'da faaliyet göstermekte olan Teofilos Kürt Derneği tarafından organize edilen Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmakta olan Barış Pınarı Harekâtını protesto amacıyla gösteriye katılan zanlı Mehmet Akgül’ün gösteri esnasında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Yasadışı Cemiyet olarak ilan edilen PYD'nin bayrağını taşıyarak “Yasadışı Cemiyete Üye Olma, Yasadışı Cemiyeti Savunma, Teşvik ve Yasadışı Cemiyete ait Yıkıcı Propaganda Niteliğinde Yayınlar bulundurma” suçunu işlediğini söyledi. Polis adı edilenin kamera görüntülerinde tespit edilip aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığını ve 2 Kasım 2019 tarihinde Metehan Sınır Kapısından giriş yaptığı esnada tespit edilerek şubeye celp edilmiş ve konu ile ilgili olarak itiraf mahiyetli gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru Korgan, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması,

7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.