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Ters bir şekilde sürüklendiler!

Girne - Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen kazada dikkatsizce seyreden sürücü kazaya neden oldu

22 Eylül 2017 Cuma 09:25
Ters bir şekilde sürüklendiler!

Suna Erden 

Lefkoşa-Girne anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 72 yaşındaki kadın sürücü takla atıp ters bir şekilde sürüklenerek başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç yoldan çıktı ve yol kenarında ağaçlara çarparak durdu. Kaza sonucu üç kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı belirtildi. 

TERS BİR ŞEKİLDE SÜRÜLENDİ 

Lefkoşa - Girne Anayolu 12-13 km'leri arasında saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, yönetimindeki LD 693 plakalı ile dikkatsizce seyreden 72 yaşındaki Melek Karataş, direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilerek sürüklendi ve aynı yöne doğru seyreden Özkan Büyükbaş yönetimindeki HU 017 plakalı salon aracın önünü tıkayarak çarpıştı. 

Çarpmanın etkisiyle her iki araç yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan akasya ağaçlarına çarpıp durdu. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve HU 017 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Büyükbaş (K-68) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Star Kıbrıs

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